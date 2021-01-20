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Летний сарафан в горох черный В865 Летний сарафан в горох черный В865

Летний сарафан в горох черный В865

ОМ

Летнее платье свободного кроя представляет собой узкий верх с расширением к низу.Поможет скрыть небольшие недостатки фигуры. Платье без рукавов, на широких бретелях.Дополнено принтом в горошек и пуговицами - имитация застёжки.Выполнено из летней ткани софт. Софт - ультрамягкая ткань с ворсистой поверхностью.Длина: 108 см. На модели представлен размер: 54-56. Ее параметры: 110/94/120 Рост: 177 см. ..

650 грн.

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Нежное платье в цветочный красный принт В846 Нежное платье в цветочный красный принт В846

Нежное платье в цветочный красный принт В846

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Нежное женское платье покорит Вас с первого взгляда. Платье выполнено из качественной ткани - шифон(премиального качеств). Глубокий вырез горловины V-образной формы. Длинные объёмные рукава с фиксирующей резинкой. На талии резинка. Изделие декорировано рельефным цветочным принтом. Юбка в платье с подкладом. Подол платья с широкой оборкой. Длина: 130 см.Рукав: 59 см. ..

930 грн.

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Нежное летнее платье зеленое В806 Нежное летнее платье зеленое В806

Нежное летнее платье зеленое В806

П

Летнее платье А-силуэта. С круглым вырезом и коротким рукавом.Выполнено из летней ткани софт. Софт - ультрамягкая ткань с ворсистой поверхностью.Стильное женское легкое летнее платье декорировано цветочным принтом.Станет идеальным вариантом для повседневных летних прогулок. Длина изделия:118 смДлина рукава:31 смНа модели представлен размер 48.Ее параметры: 93/72/105Рост:176см. ..

750 грн.

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Легкое льняное платье зеленого цвета В878 Легкое льняное платье зеленого цвета В878

Легкое льняное платье зеленого цвета В878

ОМ

Легкое льняное платье с привлекательным v- образным вырезом горловины.Спущенная линия плечевого шва дает большую свободу движения. Линия талии на резинке сзади. Приталенный фасон выгодно подчеркивает бедра. Юбка с пикантными разрезами.Длина: 108 см. На модели представлен размер 54-56. Ее параметры: 110/94/120 Рост 177 см. ..

850 грн.

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Летний спортивный костюм голубой В911 Летний спортивный костюм голубой В911

Летний спортивный костюм голубой В911

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Очень легкий прогулочный костюм. Модель изготовлена из высококачественного материала, что создаст уют и легкость. Хорошая воздухопроницаемость , что дает телу дышать. Крой кофты свободный, рукав цельнокроеный что обеспечивает свободу движений. Капюшоном со шнурком. Брюки длиной 7/8, высокой посадки, пояс на резинке, боковые карманы. Параметры модели в размере 50.93/72/105Рост:176см. Размерная сетка: 50: 100-108/80-96/108-11052: 106-114/94-102/112-11454: 110-118/96-110/116-12056: 114-124/100-114/122-124..

1 000 грн.

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Длинное черное коктейльное платье в цветочный принт В907 Длинное черное коктейльное платье в цветочный принт В907

Длинное черное коктейльное платье в цветочный принт В907

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Коктейльное платье подойдет для большинства торжественных событий. Ужин в ресторане, корпоратив, вечерняя выставка, театр, концерт,свадебная церемония, выпускной вечер - это нарядное платье везде придется кстати. Платье выполнено из качественной и легкой ткани: софт.  Воздушная юбка с оборкой по низу.По талии идет эластичная резинка, так же можно подчеркнуть с помощью пояса, который идет в комплекте.Вырез горловины V-образный с завязками. Плечики декорированы объемными рюшами.Длина: 138 см. Рукава: 32 см. На модели представлен размер 52-54. Ее параметры: 110/94/120Рост:177см...

900 грн.

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Летний костюм с шортами морковно-красного цвета В908 Летний костюм с шортами морковно-красного цвета В908

Летний костюм с шортами морковно-красного цвета В908

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Летний костюм двойка в спортивном стиле. Подойдет для повседневной носки в летние дни. Пошит из мягкой и приятной к телу ткани двунить. Кофта на молении с коротким рукавом, капюшон на шнурке по бокам карманы. Шорты высокой посадки на широкой резинке с кулиской и карманами. Длина кофты: 60 см.Длина рукава: 26 см.Длина шорт: 41/11 см. На модели представлен размер 52-54. Ее параметры: 110/94/120Рост:177см...

905 грн.

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Просматриваемые

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Костюм женский тройка белый В765 Костюм женский тройка белый В765

Костюм женский тройка белый В765

Ал

Пиджак с карманами "листочки". На рукавах сетка- декорирована репсовой лентой. Выполнен из ткани - коттон. На футболок красивый принт с жемчужинами,..

1 030 грн.

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Женское льняное платье в горох с накидкой хаки В760 Женское льняное платье в горох с накидкой хаки В760

Женское льняное платье в горох с накидкой хаки В760

ОМ

Легкое льняное платье трапециевидного кроя поможет скрыть небольшие недостатки фигуры.Круглый вырез горловины и широкие бретели, которые эле..

1 000 грн.

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Женское льняное платье в горох с накидкой коричневое В761 Женское льняное платье в горох с накидкой коричневое В761

Женское льняное платье в горох с накидкой коричневое В761

ОМ

Легкое льняное платье трапециевидного кроя поможет скрыть небольшие недостатки фигуры.Круглый вырез горловины и широкие бретели, которые эле..

1 000 грн.

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Стильная женская косуха черная В699 Стильная женская косуха черная В699

Стильная женская косуха черная В699

ОМ

Стильная косуха станет отличным вариантом для дополнения Вашего женственного повседневного демисезонного гардероба.Эко-Лайка одна из самых привлекател..

1 299 грн.

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Женское льняное платье в горох с накидкой синее В758 Женское льняное платье в горох с накидкой синее В758

Женское льняное платье в горох с накидкой синее В758

ОМ

Легкое льняное платье трапециевидного кроя поможет скрыть небольшие недостатки фигуры.Круглый вырез горловины и широкие бретели, которые эле..

1 000 грн.

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Женское льняное платье в горох с накидкой черное В759 Женское льняное платье в горох с накидкой черное В759

Женское льняное платье в горох с накидкой черное В759

ОМ

Легкое льняное платье трапециевидного кроя поможет скрыть небольшие недостатки фигуры.Круглый вырез горловины и широкие бретели, которые эле..

1 000 грн.

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Стильная женская косуха зеленая В701 Стильная женская косуха зеленая В701

Стильная женская косуха зеленая В701

ОМ

Стильная косуха станет отличным вариантом для дополнения Вашего женственного повседневного демисезонного гардероба. Эко-Лайка одна из самых привлекат..

1 299 грн.

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Костюм тройка красный В831 Костюм тройка красный В831

Костюм тройка красный В831

Шр

Женский костюм тройка. В комплект входит футболка, брюки и пиджак.Пиджак прямого кроя без застежек. Рукава пиджака 3/4. Спущенная линия..

1 030 грн.

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-33%
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Женские утеплённые штаны большого размера B451 Женские утеплённые штаны большого размера B451

Женские утеплённые штаны большого размера B451

О

Длина брюк: 112/82 см.На модели представлен размер 52. Утеплённые брюки в чёрном цвете. Средняя посадка, прямой крой не сковывает движений. Рези..

499 грн. 745 грн.

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Летнее платье цвета джинс В841 Летнее платье цвета джинс В841

Летнее платье цвета джинс В841

П

Платье прямого кроя, V-образное декольте, нагрудные карманы придают образу не принужденный, но деловой стиль.Отрезную талию фиксирует резинк..

836 грн.

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Удлинённая жилетка с капюшоном чёрная В612 Удлинённая жилетка с капюшоном чёрная В612

Удлинённая жилетка с капюшоном чёрная В612

ОМ

Длинная женская жилетка с капюшоном согреет и укроет Вас от дождя и ветра.Модель без рукавов, застежка спереди, врезные карманы по бокам. Подкладка- с..

799 грн.

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Брючный костюм в джинсовой расцветке из мягкого креш-льна с V-образным вырезом на спинке В793 Брючный костюм в джинсовой расцветке из мягкого креш-льна с V-образным вырезом на спинке В793

Брючный костюм в джинсовой расцветке из мягкого креш-льна с V-образным вырезом на спинке В793

П

Жакет двубортный, с короткими рукавами и вшитым по боку поясом. Брюки-палаццо высокой посадки, на пуговице и молнии.Ткань в данной модели на..

890 грн.

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Летний комбинезон черного цвета в цветочный принт В921 Летний комбинезон черного цвета в цветочный принт В921

Летний комбинезон черного цвета в цветочный принт В921

П

Летний комбинезон станет незаменима в Вашем гардеробе. Глубокий V-образный вырез, акцентирует красоту зоны декольте.Комбинезон отрезной по т..

780 грн.

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Летний сарафан в горох черный В865 Летний сарафан в горох черный В865

Летний сарафан в горох черный В865

ОМ

Летнее платье свободного кроя представляет собой узкий верх с расширением к низу.Поможет скрыть небольшие недостатки фигуры. Платье без рука..

650 грн.

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-22%
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Трикотажное платье большого размера с красными вставками и декоративной молнией В353 Трикотажное платье большого размера с красными вставками и декоративной молнией В353

Трикотажное платье большого размера с красными вставками и декоративной молнией В353

МГ

Полуприталенный силуэт подчёркивает достоинства. Мягкая ткань приятна к телу и изделие хорошо садится по фигуре. Декоративная молния ориги..

515 грн. 660 грн.

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Костюм женский тройка белый В765 Костюм женский тройка белый В765

Костюм женский тройка белый В765

Ал

Пиджак с карманами "листочки". На рукавах сетка- декорирована репсовой лентой. Выполнен из ткани - коттон. На футболок красивый принт с жемчужинами,..

1 030 грн.

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-20%
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Стрейчевые джинсы в чёрном цвете В586 Стрейчевые джинсы в чёрном цвете В586

Стрейчевые джинсы в чёрном цвете В586

ОМ

Модель выполнена на высокой талии(поясок на резинке) , что отлично подчеркивает Вашу фигуру, и немного заужены к низу. Хорошо сочетается с любым верх..

560 грн. 699 грн.

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-20%
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Стрейчевые джинсы в синем цвете В615 Стрейчевые джинсы в синем цвете В615

Стрейчевые джинсы в синем цвете В615

ОМ

Модель выполнена на высокой талии(поясок на резинке) , что отлично подчеркивает Вашу фигуру, и немного заужены к низу. Хорошо сочетается с любым верх..

560 грн. 699 грн.

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Женская одежда больших размеров - BIZERY


​Купить женскую одежду больших размеров сегодня не составит труда, если вы посетите сайт Bizery. Многие магазины вообще не включают ее в свой ассортимент, предпочитая более распространенные варианты. Производители зачастую не задумываются, что крупное тело тоже бывает пропорционально сложенным и красивым, женщинам, склонным к полноте, предлагают нечто бесформенное. Между тем, и к такой фигуре можно подобрать платье или костюм со вкусом, подчеркнув ее достоинства и изящно замаскировав недостатки. В этом поможет интернет-магазин Bizery.

Разнообразие одежды для полных


Наряду с платьями мы предлагаем покупательницам и другие виды одежды:

  • костюмы, включая деловые, спортивные и повседневные;

  • блузы;

  • рубашки;

  • толстовки;

  • худи;

  • брюки;

  • шорты, куртки.


Брючные костюмы наглядно демонстрируют, каким неожиданным может быть современный деловой стиль. V-образный вырез на спине, вышивка на рукавах, яркие цвета от желтого до капучино – все это поможет внести разнообразие в трудовые будни.

Наш ассортимент опровергает расхожее представление о том, что полным женщинам не идут шорты: модель с резинкой и декоративным пояском можно идеально подогнать по фигуре.

Достаточно богат выбор верхней одежды: джинсовые куртки, бомберы и ветровки удовлетворят самый взыскательный вкус.

Заказав женскую одежду больших размеров в интернет-магазине Bizery, вы почувствуете себя истинной красавицей!